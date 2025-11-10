Vieri lancia un messaggio chiaro in ottica corsa scudetto: "L'inter è troppo più forte"
Nel corso del consueto appuntamento con 'Fuoriclasse', programma in onda su DAZN la domenica sera dopo le partite di Serie A, l'ex attaccante Christian Vieri ha detto la sua sulla corsa scudetto elogiando e mettendo al primo posto l'Inter di Christian Chivu:
"L'Inter è troppo più forte, ha iniziato alla grandissima. Lautaro ha fatto subito gol, Bonny ha raddoppiato verso la fine. Prima abbiamo detto quanto sia importante avere una terza e quarta punta che facciano gol. Quindi Thuram, gli attaccanti che sono fuori possono recuperare con tranqillità. La Lazio ha fatto una buona partita, sempre viva, sempre in partita. Ma secondo me l'Inter è troppo, troppo più forte".
