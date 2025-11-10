MN - Il programma di Milanello fino all'amichevole di venerdì contro l'Entella

Con la sosta per le nazionali mister Allegri ha concesso due giorni liberi alla squadra, con i calciatori che sono rimasti a Milanello attesi nel centro sportivo rossonero domani pomeriggio per una sessione di allenamento. Mercoledì e giovedì l'allenamento è previsto alle 11.30, mentre venerdì 14 novembre sarà disputata un'amichevole a Solbiate Arno, a porte chiuse, contro la Virtus Entella.

Sarà l'occasione per Pulisic, Jashari e si spera Rabiot di mettere minuti dopo gli infortuni dell'ultimo periodo ed arrivare con un certo grado di forma al derby di domenica 23 novembre alle 20.45