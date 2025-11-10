Gol presi, rimonte e punti persi: Allegri richiama all'attenzione i suoi in vista della ripresa
Il Milan è ovviamente un cantiere ancora in evoluzione, come giusto che sia, anche perché stiamo comunque parlando di una squadra che l'anno scorso è arrivata ottava in campionato. Si dovrà continuare a lavorare con determinazione ed attenzione, con Allegri che approfitterà di questa sosta per migliorare alcuni aspetti che non gli sono piaciuti nel corso delle ultime 5 partite.
Tra questi soprattutto l'aspetto mentale e l'atteggiamento in alcuni momenti della partita, visto che a Parma sono stati buttati via gli ennesimi due punti di questo inizio di stagione per via di una gestione folle del doppio, meritato, vantaggio che il Milan era riuscito a guadagnarsi nei primi (quasi perfetti) 45 minuti di gioco.
Tabù "piccole"
Nel corso di questa sosta si cercherà di migliorare e sfatare il tabù "piccole", dato che in questo inizio di stagione, su 12 punti disponibili, il Milan ne ha guadagnati appena 5. Sconfitta contro la Cremonese, vittoria contro il Lecce e pareggi, beffa, contro Pisa e Parma dopo essere passati addirittura in vantaggio. Un altro dato preoccupante riguarda la fase difensiva, visto che sui 9 gol subiti in tutto il campionato il Milan ne ha concessi addirittura 6 a squadre di questo livello, numeri che rovinano la media di un inizio di stagione comunque positivo del Diavolo.
Basta rimonte
Altro dato sul quale c'è bisogno di lavorare è quello delle rimonte. Nelle ultime 5 uscite stagionali, infatti, il Milan ha perso 6 punti da situazioni di vantaggio, contro Atalanta, Pisa e Parma. In tutte queste partite i rossoneri si sono fatti rimontare riuscendo comunque a non perdere, arrivando a questa sosta di novembre con un dato importante, ovvero quello dei 10 risultati utili consecutivi, 11 se consideriamo anche la Coppa Italia.
