Repubblica - Conte-Napoli: spogliatoio in fiamme, il divorzio è possibile

Il giornalista Marco Cattaneo, nel suo intervento al podcast “Acronimi” di Repubblica, parla della difficile situazione in casa Napoli a causa delle parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna.

“Come due anni fa lo scudetto sul petto è la Kryptonite del Napoli, che non arriverà decimo come nel post Spalletti, anche se Conte ha solo un punto in più di Garcia dopo 11 giornate, ma che difficilmente potrà bissare lo scudetto dell’anno scorso giocando così. Era una squadra forte, l’estate l’ha resa ancora più forte al netto di qualche infortunio, eppure sono mancati fin dall’inizio quegli ingredienti che non si comprano nel calciomercato e a cui Conte, al Dall’Ara, ha dato un nome: energia, fame, alchimia, la voglia di andare oltre il compitino. Conte aveva visto le difficoltà prima di tutti, i suoi continui lamenti erano un avviso. Il fastidio, gli alibi, le proteste e poi le parole sinistre pronunciate al Dall’Ara: “Parlerò con il club. Io non voglio accompagnare un morto”. Oggi più svuotato del Napoli sembra solo il suo allenatore, che fa i primi cambi al 67esimo, che agita l’ambiente con parole dure e dirette, come “O non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole sentirmi”.

Dopo la quinta sconfitta stagionale Conte ha lasciato intendere che esistano grosse difficoltà di gestione del gruppo, intuite già da qualche malumore di troppo. Antonio Conte, campione d’Italia quattro mesi fa, potrebbe passare dall’essere l’acronimo di “Comunque Oggi Non Teme Esonero” a “Cambia O Napoli Ti Esonera”. Per quanto sembri assurdo Conte e Napoli sembrano di fronte ad un bivio. L’unico a poter spegnere la possibilità di un divorzio anticipato oggi è il presidente De Laurentiis. Se lo spogliatoio è in fiamme solo lui può neutralizzare l’incendio, che a questo punto o si spegne subito o rischia di divampare”.