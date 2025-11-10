Milan indifeso: Allegri cerca la cura per la ripresa (e lo scudetto)

Il Milan di Parma è sembrato essere quello della scorsa stagione, distratto e indifeso, non di certo quello che è stato capace di vincere contro Napoli, Bologna, Fiorentina e Roma e mettere alle corde all'Allianz Stadium la Juventus. Una squadra completamente diversa, poco attenta per l'appunto, che ha permesso agli avversari di rivitalizzare una partita grazie anche agli errori dei singoli.

Errori da "polli"

Sicuramente Pervis Estupinan è il principale accusato dell'occasione persa a Parma di sabato sera. Il gol di Bernabé nasce da una leggerezza dell'ecuadoregno, che invece di buttare in rimessa laterale la palla cerca il contatto con Britschgi che di astuzia lo manda via con una spallata e serve il compagno per il gol dell'1-2. Lo stesso Estupinan non accorcia sempre su Britschgi che al 20esimo del secondo tempo lascia partire un cross tagliato che Delprato infila alle spalle di Maignan pareggiando la partita.

L'ex Brighton non è però l'unico indiziato, visto che anche Fofana sarebbe al centro di critiche per le ultime prestazioni non decisamente all'altezza. Contro il Parma, nello specifico, ha commesso lo stesso errore della prima giornata contro la Cremonese: ha completamente perso il movimento dell'avversario che poi è andato al gol, prima Bonazzoli e sabato Delprato.

Oltre a questi due neanche i vati Athekame, Ricci e De Winter hanno dato l'apporto sperato. O quanto meno no hanno contribuito a tamponare l'emmorragia nel momento difficile, quando c'era da soffrire. Il termine "polli" che Massimiliano Allegri ha utilizzato nel post partita di Parma-Milan va ben oltre i singoli errori, ma ha un significato a 360 gradi, perché non si può subire così tanto con chi lotta per non retrocedere. Non è da squadra che lotta per lo scudetto, ma da polli per l'apunto, e il tecnico rossonero lo sa benissimo, ed è già alla ricerca di una cura.