Pellegrino a TL: "La squadra ha dimostrato di essere all'altezza, che possiamo giocare queste partite"
Nel post partita di Parma-Milan l'attaccante dei ducali Meteo Pellegrino è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare il pareggio contro i rossoneri.
Sei andato vicino al gol
"Sono andato vicino, sarebbe stato bello se quella palla fosse entrata (il palo nel secondo tempo, ndr), però dopo è arrivato il gol di Delprato e sono contento".
Che partita è stata per te?
"Per me individualmente è un piacere giocare contro squadre così, perché giochi contro i migliori. La squadra ha dimostrato che siamo all'altezza, che possiamo giocare queste partite e dobbiamo migliorare tantissimo ancora, ma la strada è quella giusta".
Hai l'obiettivo di rivivere Milano dopo i tuoi trascorsi all'Inter?
"Io giocavo molto da piccolo nell'Inter. Sinceramente non penso a quello, penso a quello che faccio ogni giorno, a migliorare. È questo il mio focus".
Ti fa piacere sentire queste voci?
"Certo, è bello che si parli di una squadra come il Milan. Però il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio".
