Rabiot torna per il derby: con lui i numeri del Milan sono da scudetto

A differenza della scorsa questa sosta arriva nel momento giusto, anche perché Massimiliano Allegri ha la possibilità di recuperare alcuni dei suoi imprescindibili in vista del derby contro l'Inter del prossimo 23 novembre. Gli occhi sono ovviamente puntati non solo su Christian Pulisic, ma anche e soprattutto su Adrien Rabiot, che non ha risposto alla convocazione della Nazionale francese per lavorare e recuperare in quel di Milanello.

Con Rabiot i numeri sono da scudetto

Il recupero di Adrien Rabiot non è assolutamente una cosa da poco, anche perché non si prenderà la scena a suon di gol e assist (almeno per il momento), ma il rendimento del Milan con il francese in campo è da scudetto. È come se esistesse una squadra con e senza l'ex Juventus, che lì in mezzo al campo fa tutta la differenza del mondo.

Basti pensare che con Rabiot il Milan ha una media di 2,5 punti a partita, senza di 1,6, tanto in meno. Non solo. Nelle 5 partite che ha giocato il francese, i gol segnati sono stati 9, quelli subiti appena 1, contro il Napoli, su calcio di rigore. Senza i numeri peggiorano ribadendo ulteriormente l'importanza del giocatore, perché i gol segnati scendono a 8, mentre quelli subiti salgono drasticamente a 6. Una differenza niente male, ma il fatto che Rabiot torni in campo proprio al derby fa tirare un enorme sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri.