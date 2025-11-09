Atalanta, Juric è a rischio: Palladino pronto a subentrare

(ANSA) - BERGAMO, 09 NOV - C'è Raffaele Palladino sullo sfondo della crisi dell'Atalanta. Il tecnico napoletano, dimessosi al termine della scorsa stagione dalla Fiorentina e già in lizza per la successione estiva a Gian Piero Gasperini, è attualmente l'unico nome pronto e certo per la sostituzione di Ivan Juric dopo la seconda sconfitta di fila in campionato.

In serie A i bergamaschi hanno vinto solo con Lecce e Torino, 4-1 in casa e 3-0 fuori, il 14 e il 21 settembre scorsi. Al termine della sconfitta per 3-0 col Sassuolo, la seconda consecutiva dopo quella di sabato scorso a Udine, Juric aveva affermato di non essersi ancora confrontato con la dirigenza nerazzurra, pur assumendosi la piena responsabilità dell'andamento della squadra. (ANSA).