Ordine duro sul Milan: "Inesperienza, ingenuità, rosa inadeguata e poco carattere: un club vincente non è così"

Nel corso del consueto appuntamento sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato di Milan dopo l'ultimo turno di campionato, titolando "Milan, la cruda verità: non è attrezzato per partecipare alla corsa scudetto", aggiungendo anche che: "Inesperienza, ingenuità, rosa inadeguata e poco carattere: un club vincente non è così".

Nell'avvalorare la sua testi il collega ha voluto rimarcare e riflettere "sull’ingenuità commessa da Estupinan sul finire della prima frazione per cogliere il primo riscontro". E ancora: "Se si accende poi un riflettore su Fofana è facile riassumere le sue prove in altrettante insoddisfazioni", per poi parlare della terza grande delusione del weekend, Christopher Nkunku: "dopo un’ora di gioco, ha lasciato il posto a Loftus Cheek con zero rimpianti, segno di un contributo alla causa molto modesto".

Ordine ha voluto precisare un altro aspetto che non l'ha convinto più di tanto: "C’è inoltre da segnalare un minimo comun denominatore che è di natura psicologica e riguarda la personalità del gruppo. Per stare al vertice del campionato devi poter contare su una squadra che non teme di sfidare la tempesta nei momento clou delle sfide".