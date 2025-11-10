Criscitiello stuzzica D'Amico: "In estate pensava più al Milan che alla scelta del nuovo allenatore"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoria per Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha mandato una frecciata al direttore sportivo dell'Atalanta Tony D'Amico, reo di aver sbagliato la scelta dell'allenatore in estate, puntando su Ivan Juric, prossimo all'esonero:

"[...] Così, invece, hai tenuto quasi tutti i big e li hai affidati ad un allenatore, Juric, che ha preso quella parabola discendente pericolosa che ti costa caro in termini di classifica e credibilità. Da un genio come Luca Percassi questo non lo potevamo immaginare. Forse consigliato male dal Direttore D’Amico che in estate pensava più al Milan (ma gli è andata male) che alla scelta del nuovo mister. Troppi calciatori sono arrivati a fine corsa e molti acquisti non sono da Atalanta. La Dea i pacchi li fa non li riceve. Invece, ad esempio, con Krstovic ci sono caduti con tutti i piedi nella trappola di Corvino. Non volevamo l’Atalanta fissa in Champions per il resto della vita ma passare da top club a squadra che perde 0-3 in casa con una neo promossa ce ne passa. Qualcosa nei ragionamenti è andato storto. [...]".