La classifica della Serie A con cui inizia il nuovo anno: le quattro big in quattro punti

Questa la classifica di Serie A al termine della diciassettesima giornata e alla conclusione dell'anno solare 2025: le prossime gare del campionato saranno già nel 2026. Milan, con una partita da recuperare, secondo in classifica ad una sola lunghezza dalla vetta. Anche Inter, Napoli, Bologna, Como, Parma e Verona devono recuperare una gara.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 36*

Milan 35*

Napoli 34*

Roma 33

Juventus 32

Como 27*

Bologna 26*

Lazio 24

Sassuolo 22

Atalanta 22

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Cagliari 18

Parma 17*

Lecce 16*

Genoa 14

Verona 12*

Pisa 11

Fiorentina 9

MILAN DA SCUDETTO? LE PAROLE DI LUKA MODRIC

"La vita - ha raccontato Luka Modric al Corriere della Sera - ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece... Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere. Scudetto? Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. È possibile vincere già quest'anno. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi. Allegri ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo cossì bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore. Io come Ibra nel 2021? Vediamo se riusciamo a rifarlo. Siamo inuna situazione buona di classifica, manca ancora molto e ci sono molte avversarie forti, ma può succedere. Mai dire mai. Abbiamo molti margini di miglioramento, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Il nostro obiettivo deve essere puntare sempre al massimo. Siamo il Milan ed è giusto così. Per me essere qui è aver chiuso un cerchio. Ora però pensiamo giorno per giorno, nel calcio come nella vita non bisogna mai ragionare troppo sul futuro. Dopo ogni partita, ce n’è un’altra".