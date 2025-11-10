Bergomi: "A Parma tra il 45° e il 60°, il Milan poteva subire 3 o 4 gol"

Beppe Bergomi, ex difensore e opinionista, è intervenuto nel corso della puntata settimanale del Club di Sky Sport 24 e ha parlato della situazione del Milan che, anche a causa delle assenze, ha fatto fatica nelle ultime uscite di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni sulla squadra rossonera.

Le parole di Beppe Bergomi sul Milan: "Difficoltà del Milan contro il Parma, soprattutto sulle corsie laterali. Hanno sofferto tantissimo gli inserimenti di Del Prato. Tra il 45° e il 60° il MIlan subisce veramente tanto e poteva subire tra i 3 e i 4 gol, o situazioni pericolose. Le difficoltà del Milan in quei minuti sono costate il pareggio".