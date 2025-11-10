Liverpool, crisi clamorosa. Il Manchester City lo asfalta per 3-0
(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Tre punti d'oro per il Manchester City che travolge il Liverpool 3-0 in un macht dell'undicesima giornata della Premier inglese e si porta a -4 dall'Arsenal capolista. In avvio Mamardashvili stende Doku in area ma para il rigore calciato da Haaland, che si riscatta di testa al 29' su assist di Nunes. Pareggia Van Dijk, ma il Var annulla per il fuorigioco di Robertson. E Gonzalez raddoppia prima dell'intervallo. Chance nella ripresa per Gakpo, splendido il destro di Doku per il definitivo 3-0. (ANSA).
