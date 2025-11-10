FOTO - Footy Headlines anticipa il motivo della maglia 26/27. Puma torna ad uno stile classico
Dopo diverse stagioni in cui PUMA ha sperimentato sulla prima maglia del Milan, dal prossimo anno lo sponsor tecnico è pronto a tornare ad uno stile più classico per la prima maglia 26/27 dei rossoneri. Footy Headlines riporta che la maglietta presenterà le iconiche strisce rosse e nere del club nella loro forma tradizionale, abbinate a dettagli bianchi per i loghi: un ritorno alle origini dei rossoneri dopo anni di design non convenzionali e reinterpretazioni moderne.
Pubblicità
News
Condò: "Se conti che anche la Roma poteva pareggiare su rigore, il Milan ha sempre dato la possibilità alle altre di recuperare nelle ultime quattro gare"
Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la puntadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
4 Criscitiello stuzzica D'Amico: "In estate pensava più al Milan che alla scelta del nuovo allenatore"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Carvalhal: "Leão, giocatore fantastico. Lo preferisco da esterno. 20 gol? Difficile..."
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com