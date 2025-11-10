De Laurentiis attacca lo stadio di Napoli definendolo un semi-cesso

(ANSA) - NAPOLI, 07 NOV - "Lo stadio Diego Armando Maradona è un semicesso. Lo dissi già quando arrivò Ancelotti. È vecchio, con una pista d'atletica che non è il massimo per il pubblico e addirittura un fossato che allontana ancora di più". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Milano, al Football Business Forum alla Bocconi, contro l'impianto di calcio dei partenopei.

Il patron dei campioni d'Italia ha acuito la battaglia con il Comune di Napoli, che vuole ristrutturare il Maradona per gli Europei 2032, mentre lui vorrebbe costruire un nuovo stadio. De Laurentiis attacca anche il Comune di Napoli, proprietario dello stadio, per l'affitto da parte del club, portando l'esempio del Paris Saint Germain: "il Napoli paga - ha detto - la stessa cifra del PSG, ma loro hanno l'esclusiva dello stadio e fatturano più di 100 milioni l'anno. Noi lo abbiamo per tre giorni". (ANSA).