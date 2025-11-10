MN - Carvalhal: "Fonseca e Conceiçao non nella testa di Leao? Io ne ho allenati così in carriera..."

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

I suoi connazionali Fonseca e Conceiçao proprio non riuscivano ad entrare nella sua testa. E a parte qualche eccezione Rafa non dava mai un contributo in fase difensiva. Lei se fosse il suo allenatore lo 'risparmierebbe' senza palla o gli chiederebbe di essere il primo difensore?

"Dipenderebbe dalle dinamiche. Io giocatori come Leão li ho già allenati nella mia carriera. Mi riferisco a Quaresma e a Iago Aspas al Celta Vigo anche se quest'ultimo una mano in difesa la dava...".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)