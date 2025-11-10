Serie A, le classifiche a confronto: Milan a +5 rispetto al 2024/25

Si è conclusa anche l'11a giornata di Serie A, con il campionato italiano che nel prossimo weekend si fermerà per lasciare spazio alle varie Nazionali. Intanto è tempo di bilanci, ecco la classifica della scorsa stagione con lo stesso numero di partite. Il Milan ha cinque lunghezze in più rispetto alla stagione 2024/2025.

Inter 24 punti (= ai punti conquistati nella Serie A 2024/25 dopo undici partite)
Roma 24 (+11)
Milan 22 (+5)
Napoli 22 (-3)
Bologna 21 (+3)
Juventus 19 (-2)
Como 18 (+9)
Sassuolo 16 (in Serie B) 
Lazio 15 (-7)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Torino 14 (=)
Atalanta 13 (-9)
Cagliari 10 (+1)
Lecce 10 (+2) 
Pisa 9 (in Serie B)
Parma 8 (-1)
Genoa 7 (-2)
Hellas Verona 6 (-6)
Fiorentina 5 (-17) 