MN - Carvalhal: "Leao, quando ha fiducia, è uno dei migliori al mondo in quella posizione di esterno d'attacco a sinistra"

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sull'idea che si è fatto del Rafael Leão calciatore:

"Per me Rafael Leão è un giocatore fantastico e pericoloso. Uno che ha il gol nelle sue corde. Ma è fondamentale studiarlo come persona e capire che lui non sarà mai il tipo di calciatore che darà una mano al 100% in fase di organizzazione difensiva. Lui dando il minimo alla squadra dà il massimo, punto. Ecco il suo compito. Ma per rendere al massimo ha bisogno della fiducia dell'allenatore, dei colleghi e dell'ambiente. E Rafa quando ha fiducia è uno dei migliori al mondo in quella posizione di esterno d'attacco a sinistra".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI IN NAZIONALE

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)