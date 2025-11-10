Messi ancora decisivo per Miami: due gol e assist in MLS Cup

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Lionel Messi e Tadeo Allende hanno segnato due gol a testa per l'Inter Miami nel successo per 4-0 su Nashville che vale la qualificazione ai playoff della MLS Cup. Il 38enne argentino ha aperto le marcature al 10', ha raddoppiato al 39' e ha servito l'assist per uno dei gol del connazionale Allende nella ripresa. Miami ha vinto per 2-1 la serie al meglio delle tre partite del primo turno della Eastern Conference, qualificandosi per la partita del secondo turno contro Cincinnati, che ha sconfitto Columbus per 2-1.

Messi ha permesso alla sua squadra Miami di evitare la terza eliminazione al primo turno in quattro stagioni nel torneo, sopperendo anche all'assenza di Luis Suarez, squalificato per una partita per condotta violenta nella sconfitta della scorsa settimana a Nashville. (ANSA).