Tonali: "Castillejo un po' matto ma sempre positivo. Un bravo ragazzo"

Sandro Tonali, centrocampista ex Milan e oggi al Newcastle, nel corso della sua intervista con Stadium Astro ha parlato di Samu Castillejo, suo ex compagno in rossonero e oggi in forza allo Johor Darul Ta'zim in Malesia.

“Ci ho parlato 4-5 mesi fa, so che gioca in Malesia. È felice lì con la sua famiglia e gioca un buon calcio. Abbiamo giocato insieme al Milan ed era un tipo un po’ matto, un bravo ragazzo. Era sempre amichevole, felice, prima e dopo la partita. Non è una cosa comune nel calcio e gli voglio bene, perché soprattutto nei momenti difficili era felice per la squadra. Quando ero al Milan con Castillejo lui giocava veramente poco ma dopo ogni partita era sempre felice e contento per i suoi compagni di squadra. È quasi magico, se c’è una situazione del genere in una squadra è fantastico”.