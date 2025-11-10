Il governatore della Lombardia si complimenta con il bergamasco 2007 Pessina per l'esordio in Serie A
(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "Un applauso a Massimo Pessina: 17 anni, bergamasco di Alzano Lombardo che, con grande freddezza e senza alcuna indecisione, si è trovato a essere titolare del Bologna nella sfida contro i Campioni d'Italia del Napoli. Dall'alto dei suoi 202 centimetri, Massimo, con trascorsi nell'Olginatese e nell'AlbinoLeffe, non ha subito gol contribuendo così al successo del Bologna". Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, complimentandosi con Massimo Pessina.
"Già campione d'Europa con la Nazionale azzurra Under 17 non si è mai 'montato la testa' confermando anche in questa occasione 'cuore tenero, mani ruvide e carattere bergamasco doc'" conclude il presidente Fontana. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan