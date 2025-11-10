Napoli in crisi, l'ex Sosa: "Prova da squadra che vuol far fuori l'allenatore"

Il Napoli è ufficialmente in crisi. Dopo la vittoria in casa del Lecce, in cui già i partenopei non avevano brillato come prestazione, tra campionato e Champions League sono arrivate tre gare con zero gol fatti, due pareggi per 0-0 contro Como ed Eintracht Francoforte, più la sconfitta di domenica in casa del Bologna. Una gara, quella del Dall'Ara, finita 2-0 per i rossoblù che sono risultati superiori alla formazione di Conte in ogni ambito e momento della partita.

A Tele A nel post gara, l'ex attaccante partenopeo El Pampa Sosa non le ha mandate a dire, puntando il dito proprio contro Antonio Conte. Le sue parole: "È la tipica partita che si gioca quando i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. I giocatori non erano neanche arrabbiati sotto di due gol: Quando lo vedo, lo dico per altre squadre. E oggi devo devo dirlo per il Napoli"