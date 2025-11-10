Sarri non le manda a dire: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero"

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio di noi e avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. È l'ora però di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il ko contro l'Inter.

"Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Si sarebbe incazzato anche Padre Pio". (ANSA).