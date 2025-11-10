Roma, problema al quadricipite per Dovbyk subito contro l'Udinese
La Roma batte l'Udinese, ma rischia di perdere Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, infatti, è uscito poco prima dell'intervallo, sostituito da Baldanzi, per un problema muscolare al quadricipite da valutare nei prossimi giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio quando i giallorossi si ritroveranno a Trigoria. (ANSA).
