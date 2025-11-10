A Parma è arrivato il decimo risultato utile consecutivo per il Milan di Allegri

Al netto del risultato e della delusione, contro il Parma il Milan ha collezionato il decimo risultato utile consecutivo in campionato, 11 se si considera anche il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Lecce, dato che non si vedeva dai tempi del Milan di Pioli nell’anno dello scudetto.  

Dalla clamorosa sconfitta all'esordio in campionato contro la Cremonese, la formazione di Massimiliano Allegri ha collezionato 4 pareggi (Atalanta, Pisa, Parma, Juventus) e 6 vittorie (Udinese, Lecce, Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna). 