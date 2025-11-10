Venerdì 14 novembre il Milan disputerà un'amichevole con la Virtus Entella
Nonostante la sosta il Milan non ha tempo da perdere, anche perché c'è una continuità da ritrovare e consolidare dopo le ultime 5 altalenanti partite, caratterizzate da 2 vittorie e 3 pareggi. La sosta ovviamente permette di abbassare per un momento i ritmi di lavoro, tranne che a Milanello, dove gli infortunati dovranno andare al triplo per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby del prossimo 23 novembre.
Per questo motivo venerdì 14 novembre sarà disputata un'amichevole a Solbiate Arno contro la Virtus Entella, in modo da tenere alta o per migliorare la propria condizione. Osservato speciale, riportano i colleghi del Corriere dello Sport, Ardon Jashari, rientrato ormai da due settimane nei ranghi del gruppo, reduce da due convocazioni senza mettere piede in campo e bisognoso di ritrovare al più presto il ritmo partita.
