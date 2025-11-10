Jordan sulla famosa lite con Gattuso: "Oggi non la rifarebbe"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Joe Jordan ha ripercorso i suoi momento in Italia, e in rossonero, tornando anche su quella famosissima lite con Gennaro Gattuso al termine dell'ottavo di finale di Champions League tra il Diavolo e il Tottenham del 2011.

Un’altra cosa di cui i tifosi si ricordano è l’incidente tra lei e Gennaro Gattuso nel 2011.

"Penso che lui abbia perso un po’ la testa: era stato espulso, doveva uscire dal campo, mi passò davanti e ci fu un faccia a faccia. Per nessuna ragione avrei permesso si andasse oltre: come giocatore, quando sei in preda alle emozioni, puoi fare cose di cui poi ti penti, ma da allenatore devi avere sempre disciplina. Sono sicuro che adesso che è allenatore anche lui la pensa allo stesso modo. Per me comunque era già tutto finito dopo la partita".