Borghi: "Milan, niente di negativo: la squadra deve ancora completarsi e consolidarsi"

vedi letture

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport 24, come di consueto al termine della giornata di campionato, ha offerto sul proprio canale YouTube il suo super-commento al turno appena concluso. Un weekend molto denso e pieno di stravolgimenti di classifica, che ha visto il Milan cestinare un doppio vantaggio maturato nel primo tempo in casa del Parma, rischiando anche di perdere la gara. Anche di ciò ha parlato Borghi nel suo nuovo video. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Così Stefano Borghi sul Milan: "Non c’è niente di incredibilmente negativo, ovvio che questa è una squadra che deve ancora completarsi. Nell’estate ci sono stati tantissimi problemi e incongruenze. Poi, si sono allineati gli astri, dopo la sconfitta con la Cremonese, che hanno portato all’arrivo di Rabiot che ha cambiato tante cose. Allegri è stato bravissimo, i giocatori anche: chiaro che questa squadra deve ancora consolidarsi ai massimi livelli. Il Milan ha il grande obiettivo di tornare tra le prime quattro".