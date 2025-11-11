Vieri: "Non c'è cosa più bella di un derby a San Siro. Spero di vedere tanti gol"

Archiviata la giornata numero undici del campionato di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell'anno solare 2025, Milan e Inter iniziano a entrare in clima derby: rossoneri e nerazzurri si affronteranno, formalmente in casa interista, domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata che farà ripartire le danze dopo questa pausa. Nel corso dell'ultima puntata di Fuoriclasse di DAZN, l'ex attaccante nerazzurro Bobo Vieri ha detto la sua sul Milan e sul derby.

Le parole di Bobo Vieri su cosa si aspetta dal Derby e su cosa è significato per lui essere parte della sfida Inter-Milan: "Che derby sarà? Spero di vedere tanti gol, sono partite belle. Giochi a calcio per fare queste partite qua: ci sono 85mila persone, ti guardano in tutto il mondo, ti prepari tutta la settimana. Sono queste le partite che vuoi giocare, sono troppo belle. Primo derby? Vincevamo 1-0 con Ronaldo su rigore che poi viene espulso: e perdiamo 2-1. Non c’è cosa più bella che fare un derby a San Siro".