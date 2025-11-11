Asse Milano-Torino. Tuttosport: "David, il Milan ti osserva. Ma dipende da Gimenez"

Arrivato tra l'entusiasmo generale della piazza bianconera, in queste prime uscite stagionali Jonathan David si è rilevato essere un flop. L'attaccante canadese è sfiduciato, scontento, ma soprattutto con l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina è retrocesso nelle gerarchie della Juventus diventando difatti il "nuovo" vice Vlahovic.

Un ruolo che non gli si addice, ed è per questo che si starebbe cominciando a guardare intorno in vista del prossimo calciomercato, attirando su di sé l'attenzione di diverse squadre. In merito a questo Tuttosport svela "David, il Milan ti osserva", aggiungendo però che "Ma dipende da Gimenez", perché senza l'uscita del messicano difficilmente si libererebbe il posto in rosa per il canedese, per il quale si sarebbero informate anche Tottenham e Chelsea.