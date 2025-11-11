Allegri lo rimette fuori. La Gazzetta sentenzia: "Nkunku flop"

vedi letture

In estate in molti pensavano che Christopher Nkunku potesse risolvere gran parte dei problemi del Milan lì davanti. Arrivato per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea, invece, il francese starebbe deludendo ogni sorta di aspettative riscontrando più difficoltà di quanto invece ci si aspettasse.

A dimostrarlo sono i numeri, perché in oltre 4 ore di gioco Nkunku non è ancora riuscito a sbloccarsi in campionato. C'è da dire, comunque, che il francese oltre a non ingranare ha anche sprecato diverse ghiotte chance, motivo per il quale Allegri ripunterà su Christian Pulisic già a partire dal derby. In merito al momento e al rendimento che starebbe avendo l'ex Chelsea La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Nkunku flop", e non potrebbe essere altrimenti, visto che da un giocatore da oltre 40 milioni di euro ci si aspettava più di un semplice gol in Coppa Italia contro il Lecce.