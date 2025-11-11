Modric +1. La Gazzetta: "Il rinnovo Milan è già una certezza"

Modric +1. La Gazzetta: "Il rinnovo Milan è già una certezza"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nessuno si sarebbe aspettato un rendimento ma soprattutto una continuità del genere da parte di Luka Modric, che a 40 anni suonati e quasi a quota 1000 minuti in Serie A con la maglia del Milan. Di già. Sì, perché il croato, campione senza tempo, è una certezza del nuovo corso targato Massimiliano Allegri, al netto dell'età, che dimostra essere un semplice dettaglio in casi come questi. 

Per questo motivo le parti starebbero già cominciando a valutare la possibilità di continuare insieme per almeno un'altra stagione, come riportato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport che addirittura parla di "Il rinnovo Milan è già una certezza" per Luka Modric. 