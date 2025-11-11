Modric +1. La Gazzetta: "Il rinnovo Milan è già una certezza"
MilanNews.it
Nessuno si sarebbe aspettato un rendimento ma soprattutto una continuità del genere da parte di Luka Modric, che a 40 anni suonati e quasi a quota 1000 minuti in Serie A con la maglia del Milan. Di già. Sì, perché il croato, campione senza tempo, è una certezza del nuovo corso targato Massimiliano Allegri, al netto dell'età, che dimostra essere un semplice dettaglio in casi come questi.
Per questo motivo le parti starebbero già cominciando a valutare la possibilità di continuare insieme per almeno un'altra stagione, come riportato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport che addirittura parla di "Il rinnovo Milan è già una certezza" per Luka Modric.
Pubblicità
Rassegna Stampa
A breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Cattaneo: "Ma se con Estupinan restano i problemi difensivi e si azzera il contributo offensivo allora non era il caso di tenersi Theo?"
3 MN - Carvalhal: "Se Allegri è convinto che Leao possa fare 20 gol da punta chi sono io per contraddirlo?"
Primo Piano
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com