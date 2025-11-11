Le milanesi e Juventus alla finestra. Il CorSport: "Giovane intriga le big di A"
Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Luca Sogliano si coccola l'ennesimo talento scovato dall'area scout scaligera: Giovane, classe 2003, brasiliano, che recentemente ha anche cambiato procuratore passando alla scuderia di uno dei più importanti in Italia e nel mondo, Giuseppe Riso.
Nonostante sia alla prima esperienza in Europa, il brasiliano sta dimostrando di avere qualità e tecnica per reggere non solo la pressione ma anche i ritmi dei principali campionati europei, anche perché in queste prime 5 giornate di campionato ha stupito tutti al punto che "Giovane intriga le big di A", come riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport. Il Milan rientra tra queste, così come la Juventus e l'Inter.
