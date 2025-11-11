Il dato. Il CorSport: "Allegri una garanzia di continuità"

Il pareggio di Parma ha lasciato l'amaro in bocca e continua a tormentare una parte del tifo milanista, ma non perdendo al Tardini (al netto della possibilità di poterla e doverla vincere quella partita) il Milan ha raggiunto quota 10 risultati utili consecutivi in Serie A, cosa che non succedeva da oltre 3 anni, dal filotto di 22 risultati utili consecutivi collezionati dall'allora formazione di Stefano Pioli tra il gennaio 2022 e il settembre 2023.

Questo sta a significare ancora una volta che "Allegri è una garanzia di continuità", come titolato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport. Certo, la macchina che il tecnico toscano starebbe costruendo non non è ancora perfetta ma i miglioramenti rispetto al passato cominciano a vedersi.