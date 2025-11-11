Inter-Milan, attacco in profondità. Il QS: "Chivu ha più alternative di Allegri"
La sosta è appena cominciata, mancano più di 10 giorni al ritorno della Serie A, eppure già si starebbe cominciando ad entrare in clima derby, che dopo diverse stagioni torna finalmente ad essere una sfida di vertice. E per accompagnarci a questo importante appuntamento Il QS, edizione Il Giorno, ha analizzato un po' le due rose, soffermandosi in modo particolare sulla profondità dei due attacchi.
Bonny, Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito da un lato. Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku dall'altro. 4 per parte, ma il quotidiano è certo di una cosa: "Chivu ha più alternative di Allegri", non tanto a livello numerico, quanto di garanzie.
