Da Milanello. La Gazzetta: "Squadra a riposo, Rabiot e Gimenez in campo"
di Lorenzo De Angelis

Per tutti la ripresa degli allenamenti a Milanello in proiezione del derby è fissata per oggi pomeriggio. Ovviamente all'appello mancheranno i 12 Nazionali, ma il centro sportivo di Carnago sarà più affollato del solito, per fortuna di Massimiliano Allegri che potrà così cominciare a preparare più che bene la partita contro i rivali nerazzurri. 

In merito ai programmi rossoneri di questi giorni La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Squadra a riposo, Rabiot e Gimenez in campo", con i due che anche nei giorni liberi si sono presentati a Milanello per sottoporsi al consueto iter di terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. 