Il recupero di Gimenez. Il CorSport: "Ha l'obiettivo derby"
Santiago Gimenez sfrutterà nel migliore dei modi questa sosta per recuperare dal problema alla caviglia che lo tormenterebbe da diverso tempo. A causa di questo il Bebote ha già saltato le partite contro Roma e Parma, ma perché avrebbe cerchiato in rosso sul calendario un'altra sfida di straordinaria importanza.
Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che Santiago Gimenez "Ha l'obiettivo derby", non tanto di essere titolare ma quanto meno di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri al 80%/90%, così da poter essere un'arma in più da sfruttare a partita in corso.
