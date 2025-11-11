La certezza del Milan si chiama Luka Modric: già pronto il rinnovo

In molti pensavano che in questa stagione avremmo visto un giocatore a fine carriera alla ricerca degli ultimi stimoli per riuscire ad andare al Mondiale per scrivere una nuova pagina di storia personale, del calcio internazionale e croato. Invece Luka Modric è risultato essere tutt'altro, ovvero una pedina fondamentale del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, in grado di arrivare a toccare quasi quota 1000 minuti in stagione a 40 anni, senza accusare particolare stress fisico o mentale.

Un dettaglio non da poco, che starebbe portando non il Milan, ma anche lo stesso giocatore, a guardare con fiducia al prossimo futuro.

Luka Modric +1

Luka Modric è stato titolare in tutte e 11 le partite di Serie A disputate dal Milan. Oggi il croato ha speso 989 minuti in campo, senza assomigliare neppure lontanamente a un giocatore a fine carriera. Al contrario, le parti starebbero già cominciando a valutare di allungarla prolungando di una stagione il contratto del croato con il Milan.

La decisione definitiva verrà presa soltanto in primavera, ma per come stanno andando le cose il rinnovo di contratto appare già una certezza, quella che Luka Modric è per il Diavolo e Massimiliano Allegri. Il croato potrà così essere protagonista in rossonero fino all'età di 41 anni, anche non da titolare inamovibile come oggi, visto che nel suo ruolo stanno crescendo Jashari e Ricci, giocatori che potranno continuare a vedere in lui una fonte di ispirazione.