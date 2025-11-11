Lewa-gol. Tuttosport: "Idea Milan sulla scia di Modric"

vedi letture

Luka Modric in questo avvio di stagione sta dimostrando che l'età è un semplice numero che può non incidere sulle prestazioni di un campione senza tempo. A 40 anni suonati il croato sta per toccare quota 1000 minuti in Serie A con la maglia del Milan, traguardo che in molti pensavano avrebbe raggiunto dopo un po' di tempo. E invece no, il croato sembra conoscere il segreto per l'elisir dell'eterna giovinezza, un po' come Robert Lewandowski, che a 36 anni ha dimostrato di sapersela cavare ancora piuttosto bene sotto porta.

E per rinforzare il proprio attacco la dirigenza rossonera ci starebbe seriamente pensando di portarlo in Serir A, come confermato anche dai colleghi di Tuttosport che questa mattina hanno titolato: "Lewa-gol, idea Milan sulla scia di Modric".