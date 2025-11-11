Il Milan osserva Jonathan David per gennaio: molto dipenderà da Gimenez
MilanNews.it
Sfiduciato, scontento e retrocesso nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Insomma, l'avventura di Jonathan David alla Juventus non starebbe decisamente andando secondo el aspettative. Per questo motivo club e giocatore si starebbero guardando intorno in vista del prossimo calciomercato invernale, con il Milan primo interessato all'evolversi della situazione.
Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, dalle parti di via Aldo Rossi il profilo di Jonathan David intrigherebbe e non poco in vista di gennaio, ma il tutto sarebbe strettamente collegato a Santiago Gimenez, perché se il Milan non riuscirà a piazzarlo è infatti da escludere che possa arrivare un altro attaccante.
