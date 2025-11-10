Il portiere dell'Al Nassr vuole l'Europa: Milan e Inter tra i club interessati

C'è un portiere che si gioca il posto con Ederson per essere l'estremo difensore del Brasile ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada che potrebbe essere finito nel mirino di alcuni club europei e italiani in particolare. Il suo nome è Bento Matheus Krepski, classe 1996, e difende i pali dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo dal 2024 quando fu acquistato per 18 milioni di euro, prelevato dall'Atletico Paranaense. Già all'epoca si era fatto avanti qualche club europeo, come l'Inter.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il portiere è tornato nei radar nerazzurri ma anche in quelli del Milan. Come si apprende, Bento ha deciso di lasciare l'Arabia, con il contratto che andrà in scadenza a fine anno: la sua partenza potrebbe arrivare addirittura nel mese di gennaio con il giusto accordo. In tal senso l'Al Nassr potrebbe chiedere tra i 10 e i 12 milioni di euro. Quel che pare certo è che il portiere voglia provare finalmente l'esperienza europea: sicuramente dovrà abbassare le sue pretese economiche, dal momento che oggi percepisce 6,1 milioni di euro.