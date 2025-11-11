Lewandowski come Modric per fare da "chioccia" a Camarda: il Milan valuta l'affare

Robert Lewandowski come Luka Modric, è questo il piano che starebbero studiando al quarto piano di Casa Milan. Il profilo dell'attaccante polacco è stato adocchiato dalla dirigenza rossonera lo scorso settembre in vista dell'estate 2026, quando l'attuale numero 9 del Barcellona lascerà il club blaugrana da svincolato.

A 37 anni suonati potrebbe decidere di godersi gli ultimi anni della sua (incredibile) carriera o in MLS o in Arabia Saudita, dove le offerte di certo non mancherebbero, ma Lewandowski è convito di poter fare ancora la differenza ad alti livelli, motivo per il quale vuole restare in Europa. E il Milan potrebbe essere una soluzione, anche perché dopo Bundesliga e LaLiga il polacco sarebbe stuzzicato all'idea di giocare in un altro dei top 5 campionati europei come la Serie A.

Affare Lewandowski: il Milan lavora in vista di giugno

Ogni discorso è rimandato al prossimo giugno, ma il Milan starebbe cominciando sotto traccia a lavorare per Robert Lewandowski. Dei contatti con l'entourage ci sarebbero già stati, e fronte calciatore non sarebbe stato eretto alcun muro. Nonostante i quasi 38 anni di età, i piani per un investimento simile potrebbero essere molteplici, non solo tecnici, tattici ma anche propedeutici ad altri tipi di obiettivi, perché è normale che mettendo al fianco di Francesco Camarda un calciatore dell'esperienza di Robert Lewandowski la crescita del classe 2008 potrebbe subire un'accelerata importante.

Dunque Lewandowski è nei piani rossoneri e a febbraio si vedrà e capirà come le parti avranno deciso di muoversi.