Serginho svela: "Thiago Silva aveva un pre contratto con l'Inter, ma scelse il Milan in cinque minuti"

In una recente intervista rilasciata ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha svelato un curioso retroscena di calciomercato su Thiago Silva, giocatore che in qualche modo ha portato lui nella Milano rossonera, suggerendolo all'allora amministratore delegato Adriano Galliani che seguì il consiglio dell'ex terzino soffiandolo ai rivali dell'Inter:

"Segnalai Thiago Silva a Galliani e Braida, quest'ultimo se ne innamorò. Aveva già un pre contratto con l'Inter e sul giocatore c'era pure il Villarreal, ma gli parlammo e scelse il Milan in cinque minuti. Lo convinse il blasone del club e l'idea di crescere al fianco di uno come Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri..."