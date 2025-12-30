Ex Milan, Brahim Diaz dominante in Coppa d'Africa: tre gol in tre partite

In questi giorni, come è noto, si sta giocando la Coppa d'Africa. La nazionale di casa, il Marocco, ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo aver ottenuto due vittorie e un pareggio nel corso del girone. Mattatore della squadra dei Leoni dell'Atlante è stato l'ex Milan Brahim Diaz: il giocatore del Real Madrid, che dall'anno scorso ha scelto di rappresentare la nazionale marocchina, ha segnato 3 gol in altrettante partite, uno in ogni gara disputata dalla sua formazione.

Nell'esordio un suo gol e uno di El Kaabi regalano i primi tre punti, 2-0 contro le Comore. A segno anche nel mezzo passo falso con il Mali, gara terminata 1-1. Ieri sera il Marocco ha inflitto un netto 3-0 allo Zambia e ancora una volta è stato Brahim Diaz a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori, inframezzando la doppietta dell'altro trascinatore El Kaabi. In generale Diaz ha giocato 18 partite con il Marocco e ha segnato già 11 gol, mettendo anche a referto 2 assist.