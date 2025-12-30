Milan, ricordi Krunic? Votato MVP della Stella Rossa nel 2025 dai compagni

Rade Krunic ha lasciato un bel ricordo di sè al Milan: il centrocampista bosniaco, pur non essendo un calciatore appariscente, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nell'era di Stefano Pioli, risultando decisivo in più di un'occasione in mezzo al campo anche nella volata per lo Scudetto del 2022. Dopo una breve e sfortunata parentesi al Besiktas, oggi Krunic gioca alla Stella Rossa in Serbia e le cose vanno molto bene. L'ex milanista, infatti, è stato votato come miglior calciatore del 2025 del club.

Questo il comunicato della Stella Rossa direttamente dal proprio sito ufficiale: "Il miglior calciatore della Stella Rossa per il 2025, secondo la scelta dei compagni di squadra, è l’esperto centrocampista Rade Krunić.

Il calciatore dal ricco bagaglio di esperienza internazionale Rade Krunić è l’emblema del professionista. Krunić si distingue per una straordinaria intelligenza calcistica, una grande visione di gioco, sicurezza nel passaggio e la capacità di prendere in ogni momento la decisione giusta per la squadra. Come centrocampista, ha rappresentato l’equilibrio tra difesa e attacco, assumendosi spesso responsabilità nei momenti più delicati delle partite.

Nel corso del 2025, Rade Krunić è stato uno dei giocatori chiave della Stella Rossa, un leader nello spogliatoio e una vera e propria estensione dello staff tecnico in campo. La sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo ha garantito stabilità alla squadra, soprattutto nei confronti più importanti a livello nazionale e internazionale. I compagni lo hanno riconosciuto come un giocatore su cui poter sempre contare, ma anche come una persona che, con il proprio esempio, fissa standard elevati di lavoro e comportamento.

Krunić ha dato un contributo significativo alla conquista della quinta doppietta consecutiva. Nella stagione in corso ha collezionato 21 presenze, segnando quattro gol e fornendo un assist. Rimarranno impressi i suoi gol realizzati nel terzo turno di qualificazione alla Champions League contro il Lech, così come la rete contro lo Stoccarda nella massima competizione europea della stagione precedente.

Nel corso della stagione ha totalizzato numerose presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno gol e assist decisivi, oltre a offrire un apporto fondamentale che non sempre emerge dalle statistiche. La sua calma, energia e dedizione lo hanno reso uno dei pilastri della squadra nella lotta per il raggiungimento degli obiettivi prefissati".