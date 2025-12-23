Bierhoff su Allegri: "Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti rossonero Oliver Bierhoff ha rilasciato queste dichiarazioni su Luka Modric: "La sua classe la conoscono tutti. Piuttosto è sorprendente l’apporto che sta dando con continuità anche in fase di recupero del pallone. Giocando una partita a settimana fa la differenza. Il prossimo anno, se resterà e il Milan si qualificherà alla Champions, il croato dovrà essere dosato? Spero che succeda. Vedere la Champions senza il Milan non mi piace. Un club così dovrebbe essere sempre protagonista in Europa".

Il tedesco ha poi parlato così del Milan di Allegri: "Continuo a tifare per la mia ex squadra: al Milan sono rimasto legato e seguo quello che succede in Italia. La Serie A è molto equilibrata e questo è positivo perché deve tornare a essere il secondo campionato più importante d’Europa dopo la Premier League. Allegri è un allenatore di grande esperienza che sa mettere bene la squadra in campo e che ha vinto tantissimo. Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità".

