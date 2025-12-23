Musah torna titolare all'Atalanta e commenta così l'accaduto

vedi letture

L'Atalanta ha vinto all'ultimo respiro al Ferraris contro il Genoa: 1-0 sull'ultimo corner della partita, girato in rete dalla testa di Hien. Partita faticosissima per i bergamaschi che nonostante la superiorità numerica dal terzo minuto non sono stati in grado di abbattere prima il muro avversario. Titolarità, dopo un po' di tempo, per Yunus Musah, centrocampista in prestito dal Milan, che al termine della gara si è concesso alle interviste dei canali tematici del club per commentare l'esito della sfida.

Hai messo minuti nelle gambe.

"Sono veramente contentissimo. Ho aspettato questo momento da un po'. Ero felice come se fosse stato il mio debutto. Ho dato il massimo e sono contentissimo che abbiamo vinto. Siamo più in alto in classifica".

Quanto è stato importante per te giocare e mettere benzina nelle gambe?

"Importantissimo. Si vede che sono contentissimo ma già da prima della partita, quando sapevo che iniziavo, fino ad ora che abbiamo vinto. Spero di continuare così adesso"