Bierhoff su Fullkrug: "Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l'ha trovata"

In merito all'arrivo al Milan di Niclas Fullkrug, il suo connazionale Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l’ha trovata. Le difficoltà al West Ham? Ha avuto un paio di infortuni che non gli hanno permesso di trovare la migliore condizione fisica e di adattarsi a un campionato diverso da quello tedesco. Il suo valore però non è in discussione".

Bierhoff ha poi detto la sua anche sulla stagione del Milan di Allegri: "Continuo a tifare per la mia ex squadra: al Milan sono rimasto legato e seguo quello che succede in Italia. La Serie A è molto equilibrata e questo è positivo perché deve tornare a essere il secondo campionato più importante d’Europa dopo la Premier League. Allegri è un allenatore di grande esperienza che sa mettere bene la squadra in campo e che ha vinto tantissimo. Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità".

