In corso il "World Sports Summit" a Dubai: presenti anche Paolo Maldini e Ricardo Kakà
MilanNews.it
Oggi e domani andrà in scena a Dubai il "World Sports Summit", evento che si svolgerà sotto le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro, Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai. Il tema sarà "Unire il mondo attraverso lo sport".
In questi due giorni sono attesi anche tanti grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio, come per esempio Paolo Maldini e Ricardo Kakà che oggi sono arrivati all'evento insieme. I due hanno vinto insieme con la maglia del Milan una Champions League, uno scudetto, un Mondiale per Club, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea.
Pubblicità
Gli ex
Bierhoff su Fullkrug: "Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l’ha trovata"
I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliaridi Pietro Mazzara
Le più lette
1 I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
2 Tedesco chiama Nkunku al Fenerbahce: "Lavoriamo di nuovo insieme". Offerta al Milan: prestito con obbligo a 35 milioni
4 Dalla Spagna nostalgia di Modric: "Non capisco come il Real non gli abbia rinnovato il contratto, ci manchi Luka!"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com