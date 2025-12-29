In corso il "World Sports Summit" a Dubai: presenti anche Paolo Maldini e Ricardo Kakà

vedi letture

Oggi e domani andrà in scena a Dubai il "World Sports Summit", evento che si svolgerà sotto le direttive di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro, Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai. Il tema sarà "Unire il mondo attraverso lo sport".

In questi due giorni sono attesi anche tanti grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio, come per esempio Paolo Maldini e Ricardo Kakà che oggi sono arrivati all'evento insieme. I due hanno vinto insieme con la maglia del Milan una Champions League, uno scudetto, un Mondiale per Club, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea.