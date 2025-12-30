Tonali può tornare in Serie A a giugno: la Juventus ci prova seriamente

Nel corso del consueto appuntamento con il programma "L'Orginale del lunedì" in onda su Sky Sport, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell'ex Milan Sandro Tonali, dicendo che in estate la Juventus farà un tentativo concreto per riportarlo in Serie A:

"La Juventus a gennaio proverà un play in prestito. Ma perché? Perché in realtà vogliono avere lo spazio e il budget per provare a giugno Tonali. La Juventus a giugno vuole fare a giugno Tonali. È quella la primissima idea, la primissima scelta a giugno, perché adesso non si muove Tonali".